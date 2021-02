Covid | Sardegna zona gialla da lunedì

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) – Latorneràda, allo scadere dell’ordinanza vigente. Sulla base dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia, oggi non sono previste nuove ordinanze del ministro della Salute. è quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.Intanto oggi si segnalano 169 i nuovi casi di positività al-19 e 5 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi in più eseguiti rispetto a ieri sono stati 3.320. In ospedale sono ricoverati 403 pazienti (+5), 29 (+1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.274, 446 quelle in più guarite. Dei 39.248 casi positivi complessivamente accertati, 9.065 (+50) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.320 (+13) nel Sud, 3.300 (+34) a Oristano, 7.854 (+36) a Nuoro, ...

Salgono a 39.248 i casi di positività al- 19 complessivamente accertati indall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 169 nuovi contagi. In totale sono stati ...Non sono previste nuove ordinanze del ministro della Salute per la giornata di oggi Latornerà zona gialla da lunedì, allo scadere dell'ordinanza vigente. Sulla base dell'ultimo monitoraggio della Cabina di regia, oggi non sono previste nuove ordinanze del ministro della Salute.Si registrano 5 decessi (1.010 in tutto). Sono invece 403 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi ...Da domenica passerà da arancione a gialla mentre Sicilia, Puglia e Umbria rimarranno in arancione. Tutto questo però “qualora non venissero rigorosamente messe in atto adeguate misure di mitigazione s ...