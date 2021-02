Covid | Rezza Iss | ‘Stabilire zone rosse anche interne alle regioni se c’è presenza varianti In Umbria trovata la brasiliana in cluster ospedalieri’

Agenzia_Ansa : #Covid l'epidemiologo #Rezza 'Troppi morti, la situazione non è confortante' #ANSA - MediasetTgcom24 : Rezza: meglio creare zone rosse intraregionali, per preservare economia #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Rezza: in Umbria variante brasiliana negli ospedali #Coronavirus - ilfattovideo : Covid, Rezza (Iss): ‘Stabilire zone rosse anche interne alle regioni se c’è presenza varianti. In Umbria trovata la… - umbriaOn : #Umbria '#arancione' con 'zone #rosse' locali in #provincia di #Perugia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rezza

Quotidiano.net

... said Friday that it is necessary to keep up the guard with respect to- 19. "We had 14,000 new cases today and a number of deaths that remains high,"told a press conference. "This is ...Lo ha affermato direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel corso della conferenza di presentazione dei dati della cabina di regia sull'evoluzione dell'epidemia.Covid-19, fortissimo appello lanciato dal Giovanni Rezza in conferenza stampa. Ecco cosa potrebbero fare le regioni.PERUGIA, 05 FEB - Con il dato più alto di Rt in Italia (1.18), in base alla bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute relativa alla settimana 25 gennaio-31 gennaio, e due varanti - inglese e b ...