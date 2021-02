Covid, Pfizer non fornirà vaccino a India e Cina. Ritirata la richiesta di approvazione a Nuova Delhi che chiedeva “altre informazioni” (Di venerdì 5 febbraio 2021) I due paesi più popolosi al mondo, India e Cina, non utilizzeranno il vaccino di Pfizer-Biontech, il primo a essere approvato in assoluto in diversi paesi. La casa farmaceutica ha riferito di avere ritirato la richiesta per l’approvazione per l’uso in India e di avere partecipato a una riunione con gli esperti dell’ente regolatore dei farmaci il 3 febbraio. Sulla base della deliberazione di tale riunione e “la nostra comprensione delle informazioni aggiuntive di cui il regolatore potrebbe aver bisogno, la società ha deciso di ritirare la sua domanda in questo momento”. Pfizer ha affermato che continuerà a rimanere in contatto con le autorità e che si è impegnata a rendere il suo vaccino disponibile per l’uso in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) I due paesi più popolosi al mondo,, non utilizzeranno ildi-Biontech, il primo a essere approvato in assoluto in diversi paesi. La casa farmaceutica ha riferito di avere ritirato laper l’per l’uso ine di avere partecipato a una riunione con gli esperti dell’ente regolatore dei farmaci il 3 febbraio. Sulla base della deliberazione di tale riunione e “la nostra comprensione delleaggiuntive di cui il regolatore potrebbe aver bisogno, la società ha deciso di ritirare la sua domanda in questo momento”.ha affermato che continuerà a rimanere in contatto con le autorità e che si è impegnata a rendere il suodisponibile per l’uso in ...

