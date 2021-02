Covid, Oxfam: “Con monopoli Big Pharma impossibile vaccino per tutti” (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – I governi e l’industria farmaceutica devono aumentare la produzione, superando l’attuale sistema che garantisce i monopoli e che sta provocando una crisi globale di forniture, con conseguenze drammatiche in termini di vite umane e impatto economico. Un risultato che può essere raggiunto solo con la sospensione delle regole che tutelano la proprietà intellettuale e la condivisione della tecnologia necessaria alla produzione dei vaccini. Solo così, ponendo fine al controllo dei monopoli dell’industria farmaceutica, chiunque, in ogni parte del mondo, potrà avere accesso al vaccino il più rapidamente possibile. Questo l’appello lanciato oggi da Oxfam, Emergency, Frontline AIDS e Global Justice Now, membri della People’s Vaccine Alliance, di fronte ad una carenza mondiale di dosi di vaccini, utili a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – I governi e l’industria farmaceutica devono aumentare la produzione, superando l’attuale sistema che garantisce ie che sta provocando una crisi globale di forniture, con conseguenze drammatiche in termini di vite umane e impatto economico. Un risultato che può essere raggiunto solo con la sospensione delle regole che tutelano la proprietà intellettuale e la condivisione della tecnologia necessaria alla produzione dei vaccini. Solo così, ponendo fine al controllo deidell’industria farmaceutica, chiunque, in ogni parte del mondo, potrà avere accesso alil più rapidamente possibile. Questo l’appello lanciato oggi da, Emergency, Frontline AIDS e Global Justice Now, membri della People’s Vaccine Alliance, di fronte ad una carenza mondiale di dosi di vaccini, utili a ...

