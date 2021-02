Covid, Oms: 'Preoccupati per le varianti, l'Europa si unisca sui vaccini' | Nel mondo quasi 105 milioni di casi (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Europa deve 'unirsi' per accelerare la sua campagna di vaccinazione contro il Covid - 19 , con il sostegno di tutti i laboratori. E' l'appello lanciato dal direttore regionale dell'Oms per l'Europa, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'deve 'unirsi' per accelerare la sua campagna di vaccinazione contro il- 19 , con il sostegno di tutti i laboratori. E' l'appello lanciato dal direttore regionale dell'Oms per l', ...

TgLa7 : #Covid: Oms a Wuhan, poco credibile virus uscito da laboratorio - Agenzia_Ansa : L' #Oms a #Wuhan: 'Il #Covid nato in laboratorio? Scenario da film'. 'Ma seguiremo la scienza e i fatti per trovare… - MediasetTgcom24 : Germania, Merkel: 'Superato il picco della seconda ondata' #Coronavirus - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: L' #Oms a #Wuhan: 'Il #Covid nato in laboratorio? Scenario da film'. 'Ma seguiremo la scienza e i fatti per trovare una r… - adatorelli : RT @MarcoKris87: 10.01.2021, #Salvini a #mezzorainpiù: 'È agli atti che il #COVID19 sia uscito da un laboratorio di Wuhan'. 04.02.2021, l'… -