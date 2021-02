Covid, news. Il bollettino del 5 febbraio: 14.218 casi, 270.507 tamponi e 377 morti (Di sabato 6 febbraio 2021) Tasso di positività al 5,2%. Calano di 168 unità i ricoveri ordinari, di 9 quelli in terapia intensiva. Per Arcuri "siamo il primo Paese europeo per persone vaccinate, con prima e seconda dose" e entro marzo "potremmo avvicinarci alla vaccinazione di 7 milioni di italiani". È previsto per il prossimo martedì l'inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di AstraZeneca in arrivo domani Leggi su tg24.sky (Di sabato 6 febbraio 2021) Tasso di positività al 5,2%. Calano di 168 unità i ricoveri ordinari, di 9 quelli in terapia intensiva. Per Arcuri "siamo il primo Paese europeo per persone vaccinate, con prima e seconda dose" e entro marzo "potremmo avvicinarci alla vaccinazione di 7 milioni di italiani". È previsto per il prossimo martedì l'inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di AstraZeneca in arrivo domani

