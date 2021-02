Covid, nella giornata di oggi sono 88 i nuovi positivi nel Sannio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 369 tamponi, dei quali nr. 62 risultati positivi. Dei sessantadue positivi, nr. 28 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 27 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 34 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Inoltre l’Asl ha comunicato di aver riscontrato 61 nuove positività che, sommate alle 27 precedenti, portano il totale dei nuovi positivi di oggi nel Sannio a 89. Di seguito il bollettino Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 369 tamponi, dei quali nr. 62 risultati. Dei sessantadue, nr. 28 rappresentanocasi, relativi a nr. 27 soggetti residentiprovincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 34 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. Inoltre l’Asl ha comunicato di aver riscontrato 61 nuovetà che, sommate alle 27 precedenti, portano il totale deidinela 89. Di seguito il bollettino Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

