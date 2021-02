Covid nel Sannio, nessun decesso al “San Pio”: diminuisce il numero dei ricoverati (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nessun decesso all’Ospedale “San Pio” di Benevento nelle ultime 24 ore. Sono invece 3 i pazienti che lasciano la struttura sanitaria sannita. Di queste tre persone, 2 sono residenti nella provincia di Benevento e un’altra residente in altra provincia. I pazienti attualmente ricoverati nel principale nosocomio cittadino sono 40. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –all’Ospedale “San Pio” di Benevento nelle ultime 24 ore. Sono invece 3 i pazienti che lasciano la struttura sanitaria sannita. Di queste tre persone, 2 sono residenti nella provincia di Benevento e un’altra residente in altra provincia. I pazienti attualmentenel principale nosocomio cittadino sono 40. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

petergomezblog : Covid, Andrea Crisanti: “Anni per arrivare all’immunità di gregge nel mondo. Mascherine Fpp2 obbligatorie sui mezzi… - Agenzia_Ansa : In era #Covid cala lo spreco di cibo in Italia ma se ne butta ancora tanto: nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate… - RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - LMtredici : RT @GiovaQuez: Cts: 'Non c’è alcun via libera alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la c… - Robbetta : RT @GiovaQuez: Cts: 'Non c’è alcun via libera alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la c… -