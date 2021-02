Covid Liguria, altre 9 vittime e 332 nuovi casi. Toti: “La circolazione del virus preoccupa” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le persone in sorveglianza attiva sono 5491 (ieri erano 5284), ben 2226 delle quali nell'imperiese. Toti: “La Asl1 è il territorio con più alta circolazione anche per la vicinanza con la Francia” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le persone in sorveglianza attiva sono 5491 (ieri erano 5284), ben 2226 delle quali nell'imperiese.: “La Asl1 è il territorio con più altaanche per la vicinanza con la Francia”

Agenzia_Ansa : In #Liguria #RenzoPiano 'testimonial' per gli over 80 #vaccini #ANSA #Covid - genesdegenes : RT @Miti_Vigliero: Zona bianca? Liguria 1 febbraio 149 nuovi contagi 2 febbraio 238 3 febbraio 233 4 febbraio 489... Covid, Toti punta a… - infoitsalute : Vaccino anti Covid, in Liguria si potrà fare (e prenotare) anche in farmacia - zazoomblog : Covid in Liguria altre 9 vittime e 332 nuovi casi - #Covid #Liguria #altre #vittime #nuovi - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: In #Liguria #RenzoPiano 'testimonial' per gli over 80 #vaccini #ANSA #Covid -