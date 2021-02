Covid Liguria | altre 9 vittime e 332 nuovi casi Stabili gli ospedalizzati

maldinapoli : RT @Miti_Vigliero: Zona bianca? Liguria 1 febbraio 149 nuovi contagi 2 febbraio 238 3 febbraio 233 4 febbraio 489... Covid, Toti punta a… - fontanabuona : Covid, Liguria. 332 i nuovi casi con 5.094 tamponi - lucainge_tweet : Covid, Liguria. 332 i nuovi casi con 5.094 tamponi - tigullio_tweet : Covid, Liguria. 332 i nuovi casi con 5.094 tamponi - AnsaLiguria : Covid: in Liguria altre 9 vittime e 332 nuovi casi. Stabili gli ospedalizzati, 62 malati in terapia intensiva (-2)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

"Accogliamo con favore quella che è una ottima notizia per lae soprattutto per il ponente ... senza pubblico, e in una forma "blindata" a causa dell'emergenza". "Il Festival di Sanremo ......Ospedale San Paolo 5 03/01/2021 F 91 San Martino 6 03/01/2021 F 69 San Martino 7 04/02/2021 F 82 San Martino 8 04/02/2021 F 79 ASL 2 - Ospedale San Paolo 9 04/02/2021 M 62 San Martino: ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube. LEGGI ANCHE >>> Napoli, un positivo al Covid-19 nella squadra di Gattuso | Comunicato UFFICIALE. Questo i ...2.611.664 casi, 90.618 morti, 2.091.923 guariti, 429.118 malati. Dati Protezione Civile del 5 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore eseguiti 270.507 ...