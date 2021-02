Covid, la Lombardia chiede ufficialmente al governo di riaprire cinema e teatri (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo i ristoranti , è la volta dei teatri e dei cinema. Aumentano le richieste di Regione Lombardia al governo nazionale riguardo alle chiusure previste dai decreti sull'emergenza Covid. E se nella ... Leggi su milanotoday (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo i ristoranti , è la volta deie dei. Aumentano le richieste di Regionealnazionale riguardo alle chiusure previste dai decreti sull'emergenza. E se nella ...

MediasetTgcom24 : La Lombardia chiede l'apertura dei ristoranti fino alle 22 #Coronavirus - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 39.003 tamponi effettuati, sono 2.504 i nu… - SkyTG24 : Covid, in Lombardia 2.504 nuovi casi su 39.003 tamponi - EmilianoVerga : RT @MassimoSertori_: Non smetterò mai di dirlo, non è una corsa a chi è più bravo ma vogliamo fare bene e presto perché i #Lombardi hanno s… - NONLIVOGLIOpiu : La #Lombardia oltre ad avere il maggior numero di positivi al #Covid_19 ha anche il maggior numero di incapaci al s… -