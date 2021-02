Covid, "italiani bloccati in Brasile e abbandonati dal governo". La leghista Baldassarre contro Speranza e Di Maio: "Vergogna" (Di venerdì 5 febbraio 2021) "italiani bloccati in Brasile e il governo non fa nulla". La denuncia è di Simona Baldassarre, medico ed europarlamentare della Lega, che punta il dito contro il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Esteri Luigi Di Maio. "Da quando è stato dichiarato paese a rischio per la variante-Covid, 500 italiani sono esiliati in Brasile e nessuno fa niente - ricorda la leghista -. L'Italia li ha abbandonati al loro destino. Che differenza rispetto alla Germania, alla Francia o al Portogallo che, anche in passato, si sono mossi più velocemente consentendo il ritorno a casa dei loro connazionali, con dei voli addirittura cofinanziati dalla Commissione per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) "ine ilnon fa nulla". La denuncia è di Simona, medico ed europarlamentare della Lega, che punta il ditoil ministro della Salute Robertoe quello degli Esteri Luigi Di. "Da quando è stato dichiarato paese a rischio per la variante-, 500sono esiliati ine nessuno fa niente - ricorda la-. L'Italia li haal loro destino. Che differenza rispetto alla Germania, alla Francia o al Portogallo che, anche in passato, si sono mossi più velocemente consentendo il ritorno a casa dei loro connazionali, con dei voli addirittura cofinanziati dalla Commissione per il ...

Agenzia_Ansa : In era #Covid cala lo spreco di cibo in Italia ma se ne butta ancora tanto: nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate… - NicolaPorro : Possiamo accettare che il capo dello Stato sfrutti il Covid e le paure degli italiani per impedire al #centrodestra… - ignaziocorrao : Il problema non è avere ministri politici o tecnici. Il problema è la mancanza totale di trasparenza. Serve che tut… - anodo59 : RT @ignaziocorrao: Il problema non è avere ministri politici o tecnici. Il problema è la mancanza totale di trasparenza. Serve che tutto pa… - __Dirty_Harry_ : RT @AStramezzi: Medici italiani, che ritenete non vi sia cura per i pazienti Covid-19, ma solo il protocollo “Tachipirina e Vigile Attesa”,… -