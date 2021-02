Covid Italia, Iss: Bolzano, Umbria e Puglia a rischio alto. Varianti ovunque. Sardegna verso il giallo (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Rt, l'indice di trasmissione del Covid, dovrebbe restare anche questa settimana allo 0.84 a livello nazionale. Secondo quanto si apprende è questo il valore che la cabina... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Rt, l'indice di trasmissione del, dovrebbe restare anche questa settimana allo 0.84 a livello nazionale. Secondo quanto si apprende è questo il valore che la cabina...

Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - fattoquotidiano : MONOCLONALI “È una vittoria, non per me, ma per l’Italia intera, a partire dai pazienti con Covid. Ma è anche una s… - Agenzia_Italia : 'Poco credibile che il virus sia uscito da un laboratorio di Wuhan', dice l'Oms - CCanadese : RT @CCanadese: Covid-19: sul giornale di oggi, il punto della situazione in Italia - Thelma02559007 : RT @AndreON57802640: Covid: cala lo spreco del cibo in Italia ma 5,2mln di tonnellate finiscono ancora nella spazzatura - Vivere Green - ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Vaccino AstraZeneca arriva in anticipo. Da martedì si comincia con gli under 55

...lunedì le prime 249mila dosi di vaccino AstraZeneca che saranno subito distribuite in tutta Italia, ... L'Oms invita l'Europa a "unirsi" per accelerare la sua campagna di vaccinazione contro il Covid - ...

Oxfam/Emergency: monopoli big pharma, impossibile vaccino per tutti

...ad una corsa contro il tempo per raggiungere l'immunità di gregge e tenere sotto controllo il Covid ... - ha detto Sara Albiani, policy advisor per la salute globale di Oxfam Italia - Eppure la logica ...

Covid Italia, Iss: Bolzano, Umbria e Puglia a rischio alto. Varianti ovunque. Sardegna verso il giallo Il Messaggero Parola di Draghi: senza Sud l'Italia non ha futuro

Draghi è una buona notizia per il Sud? Troppe volte il Sud è rimasto deluso da presunte buone notizie. Ma Draghi è l’uomo del , del si farà qualsiasi cosa, del si farà tutto il possibile, del costi qu ...

Coronavirus in Italia, indice Rt a 0.84

L'Rt nazionale dovrebbe restare anche questa settimana allo 0.84. Secondo quanto si apprende e' questo il valore che la cabina di regia sta valutando nel monitoraggio settimanale sul Covid in Italia c ...

...lunedì le prime 249mila dosi di vaccino AstraZeneca che saranno subito distribuite in tutta, ... L'Oms invita l'Europa a "unirsi" per accelerare la sua campagna di vaccinazione contro il- ......ad una corsa contro il tempo per raggiungere l'immunità di gregge e tenere sotto controllo il... - ha detto Sara Albiani, policy advisor per la salute globale di Oxfam- Eppure la logica ...Draghi è una buona notizia per il Sud? Troppe volte il Sud è rimasto deluso da presunte buone notizie. Ma Draghi è l’uomo del , del si farà qualsiasi cosa, del si farà tutto il possibile, del costi qu ...L'Rt nazionale dovrebbe restare anche questa settimana allo 0.84. Secondo quanto si apprende e' questo il valore che la cabina di regia sta valutando nel monitoraggio settimanale sul Covid in Italia c ...