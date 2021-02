Covid, in Italia epidemia peggiora ma Sicilia a rischio basso (Di venerdì 5 febbraio 2021) Covid in Italia con indice Rt a 0.84: l’epidemia peggiora ma in questa fase la Sicilia è tra le regioni a rischio basso. E’ emerso al termine della riunione della Cabina di regia sull’emergenza legata all’epidemia di Covid-19 in Italia. “Sono tre le Regioni-Province autonome (Bolzano, Puglia e Umbria) con una classificazione di rischio alto Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 5 febbraio 2021)incon indice Rt a 0.84: l’ma in questa fase laè tra le regioni a. E’ emerso al termine della riunione della Cabina di regia sull’emergenza legata all’di-19 in. “Sono tre le Regioni-Province autonome (Bolzano, Puglia e Umbria) con una classificazione dialto

