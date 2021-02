Covid in Campania, scuola a rischio chiusura: De Luca pensa a nuova ordinanza dal 15 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante l’ultimo intervento, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato dell’emergenza pandemia in Campania sottolineando la possibilità di interventi drastici per evitare di finire ancora una volta nella situazione di qualche mese fa. “Tenetevi le mascherine anche quando dormite. Gli assembramenti sono irresponsabili, quello che ho visto nel weekend faceva paura. Più si L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante l’ultimo intervento, il presidente della Regione, Vincenzo De, ha parlato dell’emergenza pandemia insottolineando la possibilità di interventi drastici per evitare di finire ancora una volta nella situazione di qualche mese fa. “Tenetevi le mascherine anche quando dormite. Gli assembramenti sono irresponsabili, quello che ho visto nel weekend faceva paura. Più si L'articolo

