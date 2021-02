Covid, i colori delle regioni dall’8 febbraio: Sardegna verso il giallo, ma altre rischiano il rosso (Di venerdì 5 febbraio 2021) La diffusione della pandemia di Covid è in “lieve generale peggioramento“, con un “aumento nel numero di regioni classificate a rischio alto“. Così la cabina di regia (ministero della Salute e Istituto superiore di sanità) sul Coronavirus nel nostro Paese al termine di questa settimana. La Sardegna spera Il consueto monitoraggio degli esperti porta a ritenere che vi sia almeno una regione che potrebbe cambiare colore in peggio da lunedì 8 febbraio. In un weekend che dovrebbe invece vedere, in base all’ordinanza che emetterà il ministro della Salute, Roberto Speranza, la Sardegna migliorare. Grazie al passaggio dalla zona arancione a quella gialla. Puglia, Sicilia, Bolzano e Umbria L’indice Rt in Italia resta invariato a 0.84, e questo è un buon segno. Ma non basta. Perché stando alla cabina di regia ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 febbraio 2021) La diffusione della pandemia diè in “lieve generale peggioramento“, con un “aumento nel numero diclassificate a rischio alto“. Così la cabina di regia (ministero della Salute e Istituto superiore di sanità) sul Coronavirus nel nostro Paese al termine di questa settimana. Laspera Il consueto monitoraggio degli esperti porta a ritenere che vi sia almeno una regione che potrebbe cambiare colore in peggio da lunedì 8. In un weekend che dovrebbe invece vedere, in base all’ordinanza che emetterà il ministro della Salute, Roberto Speranza, lamigliorare. Grazie al passaggio dalla zona arancione a quella gialla. Puglia, Sicilia, Bolzano e Umbria L’indice Rt in Italia resta invariato a 0.84, e questo è un buon segno. Ma non basta. Perché stando alla cabina di regia ...

