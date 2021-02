Covid, ecco la nuova bozza: indice Rt nazionale a 0,84. 16 regioni in giallo. Sì ai ristoranti la sera, il Cts frena: “Modificherebbe l'efficacia delle misure” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il report dell’Iss sulla settimana dal 25-31 gennaio e fino al 3 febbraio. «Servono misure locali e nazionali o rischio rapido aumento dei contagi». In 8 regioni terapie intensive sotto pressione Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il report dell’Iss sulla settimana dal 25-31 gennaio e fino al 3 febbraio. «Servonolocali e nazionali o rischio rapido aumento dei contagi». In 8terapie intensive sotto pressione

