Covid dilaga in Grecia: il governo anticipa il coprifuoco alle 18 nei week end (Di venerdì 5 febbraio 2021) La situazione rischia di diventare pesante anche lì: di fronte ad una ripresa dei contagi, il governo greco ha deciso di anticipare il coprifuoco alle 18 durante il weekend. Il provvedimento viene ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) La situazione rischia di diventare pesante anche lì: di fronte ad una ripresa dei contagi, ilgreco ha deciso dire il18 durante ilend. Il provvedimento viene ...

Keynesblog : RT @globalistIT: - Labatarde2 : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Malasanità ?? Al Sirai di Carbonia è rivolta: in 33 - fra medici, infermieri e oss - hanno sottoscritto un esp… - alessacart : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Malasanità ?? Al Sirai di Carbonia è rivolta: in 33 - fra medici, infermieri e oss - hanno sottoscritto un esp… - SardiniaPost : #Sardegna #Malasanità ?? Al Sirai di Carbonia è rivolta: in 33 - fra medici, infermieri e oss - hanno sottoscritto… - BCarazzolo : RT @francofontana43: Il virus dilaga in Africa. Morto, ucciso dal Covid, padre Giuseppe Giannini, comboniano, da 40 anni missionario in Mal… -