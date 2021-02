Covid, De Luca: “Grave ripresa dei contagi per movida e apertura scuole in Campania, così non reggiamo”. Poi accusa Azzolina (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Stiamo assistendo a una ripresa forte e Grave dei contagi. Da una settimana viaggiamo con un tasso di positivi estremamente pesante, sui 1500 nuovi positivi con un tasso di contagio pari al 10%. Non vi fate impressionare dai tassi nazionali di contagio, che sono una truffa mediatica, perché noi valutiamo le percentuali di contagio solo sui tamponi molecolari e non sui test antigenici rapidi, che non sono affidabili”. Lo annuncia, nella sua consueta diretta video su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ribadisce la sua contrarietà al sistema di colorazione delle regioni: “Abbiamo goduto per settimane della collocazione nella zona gialla, ma in un Paese come l’Italia, in cui la zona gialla si accompagna a controlli zero, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Stiamo assistendo a unaforte edei. Da una settimana viaggiamo con un tasso di positivi estremamente pesante, sui 1500 nuovi positivi con un tasso dio pari al 10%. Non vi fate impressionare dai tassi nazionali dio, che sono una truffa mediatica, perché noi valutiamo le percentuali dio solo sui tamponi molecolari e non sui test antigenici rapidi, che non sono affidabili”. Lo annuncia, nella sua consueta diretta video su Facebook, il presidente della Regione, Vincenzo De, che ribadisce la sua contrarietà al sistema di colorazione delle regioni: “Abbiamo goduto per settimane della collocazione nella zona gialla, ma in un Paese come l’Italia, in cui la zona gialla si accompagna a controlli zero, ...

