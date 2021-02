Covid, da martedì parte la vaccinazione under 55 in Italia | Arrivano a Roma le prime 249mila dosi AstraZeneca (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono attese per lunedì le prime 249mila dosi di vaccino AstraZeneca che saranno subito distribuite in tutta Italia. E da martedì comincerà la campagna vaccinale per gli under 55. L'Oms invita l'Europa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono attese per lunedì ledi vaccinoche saranno subito distribuite in tutta. E dacomincerà la campagna vaccinale per gli55. L'Oms invita l'Europa ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid martedì 249mila dosi di vaccino AstraZeneca arrivano domani in Italia

E da martedì comincerà la campagna vaccinale per gli under 55. L'Oms invita l'Europa a "unirsi" per accelerare la sua campagna di vaccinazione contro il Covid - 19, con il sostegno di tutti i ...

Vaccini anti - Covid, martedì parte la somministrazione agli under 55

Martedì le dosi, il cui arrivo era inizialmente stato previsto per il 15 febbraio, dovrebbero già essere disponibili per essere iniettate.

Coronavirus, le notizie di oggi: vaccini Covid al via dal 9 febbraio in Italia per gli under 55, da lunedì lockdown in Alto Adige

E da martedì comincerà la campagna vaccinale per gli under 55. L'Oms invita l'Europa a "unirsi" per accelerare la sua campagna di vaccinazione contro il Covid-19, con il sostegno di tutti i ...

Martedì le dosi, il cui arrivo era inizialmente stato previsto per il 15 febbraio, dovrebbero già essere disponibili per essere iniettate.