Covid Campania, De Luca: "Nuovi contagi colpa di scuola e movida" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Covid Campania, De Luca punta il dito contro la riapertura delle scuole: "Pressioni da ministro". Si va verso la chiusura? (Facebook)Nella consueta diretta via Facebook del venerdì il governatore campana Vincenzo De Luca ha parlato dell'aumento di contagi registrati in regione: "Da una settimana viaggiamo con un tasso di positivi estremamente pesante, 1500 Nuovi casi", ha detto. Il tasso di contagio è aumentato del 10%. Ancora una volta De Luca chiama in causa il governo affinché prenda decisioni nazionali e, di nuovo, individua nelle cause del contagio due principali fattori, la scuola e la movida. Le lezioni in presenza (anche se al 50%) negli istituti superiori sono riprese il 1 ...

