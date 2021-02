Covid, bollettino Italia: 377 morti e 14.218 positivi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono stati 14.218 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e registrati oggi 5 febbraio. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 13.659. Le vittime sono 377 (ieri erano state 421). Sono stati 270.507 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono stati 14.218 i testal coronavirus in24 ore e registrati oggi 5 febbraio. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i testerano stati 13.659. Le vittime sono 377 (ieri erano state 421). Sono stati 270.507 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (5 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamen… - NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 5 febbraio 2021: 14.218 nuovi casi e 377 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - CorriereUmbria : Covid, 14.218 nuovi casi e 377 morti in Italia. Tasso di positività al 5,2% #Covid #Italia #bollettino… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ?? #Covid #ValledAosta, un morto e 8 nuovi casi: bollettino -