Covid, Arcuri annuncia: “7 milioni di vaccinati entro marzo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Il commissario straordinario per l’emergenza conferma l’arrivo del 50% di dosi previste nel primo trimestre 2021 Il piano vaccinale prosegue a rilento in tutta Europa. I ritardi sulla consegna dei vaccini non sta aiutando i paesi della Comunità a rispettare le scadenze inizialmente previste prima di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Il commissario straordinario per l’emergenza conferma l’arrivo del 50% di dosi previste nel primo trimestre 2021 Il piano vaccinale prosegue a rilento in tutta Europa. I ritardi sulla consegna dei vaccini non sta aiutando i paesi della Comunità a rispettare le scadenze inizialmente previste prima di L'articolo proviene da Inews.it.

espressonline : La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma - ignaziocorrao : Il problema non è avere ministri politici o tecnici. Il problema è la mancanza totale di trasparenza. Serve che tut… - Agenzia_Ansa : #Arcuri: il piano vaccinale funziona a pieno ritmo - Guarda la diretta - #ANSA #vaccini #pandemia #covid… - Giornaleditalia : Vaccini Covid, Arcuri: 'Arrivati in anticipo 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca' - AgenziaOpinione : COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19 * CONFERENZA STAMPA 5/2/2021: « LE SLIDE PRESENTATE DA DOMENICO… -