Covid, a Bergamo 124 nuovi positivi Lombardia, +2.504 casi e 46 decessi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 39.003 tamponi effettuati, sono 2.504 i nuovi positivi (6,4%). I guariti/dimessi sono 1.152. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 39.003 tamponi effettuati, sono 2.504 i(6,4%). I guariti/dimessi sono 1.152.

andreapurgatori : Il dirigente che contava da solo i dati #Covid in Regione #Lombardia - CastigliMirella : RT @webecodibergamo: Covid, a Bergamo 124 nuovi positivi Lombardia, +2.504 casi e 46 decessi - webecodibergamo : Covid, a Bergamo 124 nuovi positivi Lombardia, +2.504 casi e 46 decessi - Emilgsxr : @Il_Nobile @edoardogui1 @Agenzia_Ansa Senti vivo a Bergamo e nella prima ondata casualmente è morta gente nella zon… - CarlaViale2 : @MD___House Non sapre Non so neanche cos'è. Quindi non mi esprimo Cmq amici miei di Bergamo che utilizzano integrat… -