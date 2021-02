Covid-19: un nuovo dispositivo in grado di “odorare” il virus (Di venerdì 5 febbraio 2021) Attraverso una sovvenzione recentemente finanziata, i ricercatori di tutta l’Università della Pennsylvania stanno sviluppando un dispositivo in grado di rilevare rapidamente il Covid-19 in base all’odore unico della malattia. Anche se i vaccini Covid-19 vengono lanciati in tutto il paese, le numerose sfide poste dalla pandemia non saranno tutte risolte immediatamente. Poiché l’immunità di gregge richiederà del tempo per raggiungere e il vaccino non è stato ancora approvato per alcuni gruppi, come i bambini sotto i 16 anni di età, i prossimi mesi vedranno una continua necessità di strumenti per monitorare rapidamente la malattia utilizzando la comunità in tempo reale. Un team di ricercatori della Pennsylvania University sta lavorando a un nuovo “naso elettronico” che potrebbe aiutare a ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Attraverso una sovvenzione recentemente finanziata, i ricercatori di tutta l’Università della Pennsylvania stanno sviluppando unindi rilevare rapidamente il-19 in base all’odore unico della malattia. Anche se i vaccini-19 vengono lanciati in tutto il paese, le numerose sfide poste dalla pandemia non saranno tutte risolte immediatamente. Poiché l’immunità di gregge richiederà del tempo per raggiungere e il vaccino non è stato ancora approvato per alcuni gruppi, come i bambini sotto i 16 anni di età, i prossimi mesi vedranno una continua necessità di strumenti per monitorare rapidamente la malattia utilizzando la comunità in tempo reale. Un team di ricercatori della Pennsylvania University sta lavorando a un“naso elettronico” che potrebbe aiutare a ...

