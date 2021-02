Covid-19, primo weekend in zona gialla per molte regioni: cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Italia si prepara al primo weekend in zona gialla nella maggior parte delle regioni (ben 15 su 20, a cui si aggiunge il Trentino). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Italia si prepara alinnella maggior parte delle(ben 15 su 20, a cui si aggiunge il Trentino). L'articolo .

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - RenzoCianchetti : RT @GiancarloDeRisi: Secondo Mattarella non possiamo votare per causa del Covid: ma 241 clandestini possono sbarcare in tutta tranquillità… - Leonard33968045 : RT @GiancarloDeRisi: Secondo Mattarella non possiamo votare per causa del Covid: ma 241 clandestini possono sbarcare in tutta tranquillità… -