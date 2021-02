Covid-19, la Campania rimane gialla almeno fino al 15 febbraio: locali aperti per San Valentino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Buone notizie per la Campania che vede l’indice di contagio Rt scendere ben al di sotto della soglia di guardia di 1. Dalle ultime stime, infatti, pare che il valore si sia assestato attorno allo 0,78 e sia in costante diminuzione. Un ottimo riscontro per la popolazione e soprattutto per gli esercenti che potranno godere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Buone notizie per lache vede l’indice di contagio Rt scendere ben al di sotto della soglia di guardia di 1. Dalle ultime stime, infatti, pare che il valore si sia assestato attorno allo 0,78 e sia in costante diminuzione. Un ottimo riscontro per la popolazione e soprattutto per gli esercenti che potranno godere L'articolo

