Covid-19, Italia: il bollettino di oggi 5 febbraio 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il bollettino diffuso dalla Proteczione Civile mostra un incremento dei contagi, ma la curva rimane stabile. Rt a 0,84. Domani arriva il vaccino AstraZeneca Il bollettino odierno mostra un incremento dei casi: + 14.218 contagiati rispetto a 13.659 di ieri. In diminuzione, invece, il numero di decessi: 377 morti rispetto ai 421 della giornata di ieri. E i tamponi processati sono 270.507, con un tasso di positività del 5,3%, con un lievissimo incremento dello 0,2%. Stabile la curva dei contagi, con l'indice Rt a 0,84. Sul fronte guarigioni, il bollettino annuncia 14.995 guariti, in netta diminuzione rispetto ai 17.680 di ieri. Ma diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-9) e quelli generici (-168). Ad ogni modo, gli attualmente positivi sono 429.118, vale a dire 1.159 in meno rispetto a ieri. Situazione vaccini Oltre ...

