Covid-19 in Campania, 1.665 nuovi positivi e 23 decessi: il bollettino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.665 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.457 asintomatici e 103 sintomatici, su 16.915 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale registra 23 decessi, 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri, e 672 guariti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.665 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.457 Sintomatici: 103 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 16.915 (di cui 2.266 antigenici) Totale positivi: 228.846 (di cui 1.833 antigenici) Totale tamponi: 2.506.569 (di cui 36.777 ...

