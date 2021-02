Covid-19, Boccia: “Su mobilità regioni deciderà il nuovo Governo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Il 15 febbraio, scade il divieto di mobilità fra regioni, sarà il nuovo Governo a fare una valutazione, sulla base del quadro epidemiologico, sulla mobilità tra le regioni nelle diverse fasce e in particolar modo in fascia gialla, anche perché eventuali misure limitative, necessitano di un apposito decreto". Lo ha detto il Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, in una nota inviata alla Conferenza delle regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Il 15 febbraio, scade il divieto difra, sarà ila fare una valutazione, sulla base del quadro epidemiologico, sullatra lenelle diverse fasce e in particolar modo in fascia gialla, anche perché eventuali misure limitative, necessitano di un apposito decreto". Lo ha detto il Ministro per gli affari regionali Francesco, in una nota inviata alla Conferenza delle. L'articolo .

