Covid: 169 nuovi casi e 5 morti in Sardegna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Salgono a 39.248 i casi di positività al Covid - 19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 169 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Salgono a 39.248 idi positività al- 19 complessivamente accertati indall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 169 ...

AlguerIT : SARDEGNA Covid-19: 5 decessi e 169 nuovi casi nell´Isola - CronacheNuoresi : Covid. 169 nuovi positivi in Sardegna di cui 36 nel Nuorese - monica_perico : RT @davide_tommasin: #mapCovidScuolaIT 01/02/2021 #Palagiano #Taranto Caso di Covid-19 tra gli alunni della classe II C della scuola second… - gianluca826 : RT @davide_tommasin: #mapCovidScuolaIT 01/02/2021 #Palagiano #Taranto Caso di Covid-19 tra gli alunni della classe II C della scuola second… - davide_tommasin : #mapCovidScuolaIT 01/02/2021 #Palagiano #Taranto Caso di Covid-19 tra gli alunni della classe II C della scuola sec… -