Così l’informatica quantistica cambierà il lavoro degli 007. Il libro di Caligiuri e Rucco (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quali implicazioni per la quantum information science nella prospettiva degli studi sull’intelligence? A questa domanda hanno risposto nel volume “Quantum Intelligence” (Rubbettino) Mario Caligiuri, professore ordinario all’Università della Calabria e presidente della Società Italiana di Intelligence, e Luigi Rucco, consulente sulla ricerca scientifica per uno dei maggiori fornitori di servizi internazionali del settore. In particolare, il focus è posto sul livello di sviluppo del computer quantistico e delle tecnologie di comunicazione e crittografia quantistica. Vengono dunque delineati alcuni scenari futuri, prevedendone rischi e opportunità. Il volume verrà presentato via Zoom il giorno lunedì 8 febbraio alle ore 18. Oltre agli autori parteciperà anche invited speaker Enrico Prati, senior research scientist del ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quali implicazioni per la quantum information science nella prospettivastudi sull’intelligence? A questa domanda hanno risposto nel volume “Quantum Intelligence” (Rubbettino) Mario, professore ordinario all’Università della Calabria e presidente della Società Italiana di Intelligence, e Luigi, consulente sulla ricerca scientifica per uno dei maggiori fornitori di servizi internazionali del settore. In particolare, il focus è posto sul livello di sviluppo del computer quantistico e delle tecnologie di comunicazione e crittografia. Vengono dunque delineati alcuni scenari futuri, prevedendone rischi e opportunità. Il volume verrà presentato via Zoom il giorno lunedì 8 febbraio alle ore 18. Oltre agli autori parteciperà anche invited speaker Enrico Prati, senior research scientist del ...

MotherHedgehogs : Rido perché prima di andare in pensione mio padre ha fatto tutta la vita il programmatore e io qui che guardo l'esa… - cristinapuntoli : @MilaSpicola Ogni ragazza/o è libero di scegliere la propria scuola, in base alle proprie competenze. Se sei una ra… - ki4r4z : @castigamattii @RegioneLazio @nzingaretti @SaluteLazio non se la costruisci proporzionata al traffico, in teoria do… - tax_analysis : “L’elezione del Presidente della Repubblica affidato al centro destra sarebbe un disastro”. Così #Augias prima di r… - twittingelenaa : RT @DonAbbondio11: - Dottore. Il pezzo che ci ha mandato ... Non è l'ENEL che scrive è un caso di phishing - phi ... Che? - phishing, una m… -

Ultime Notizie dalla rete : Così l’informatica Heikki Laine è il nuovo Chief Marketing Officer di NNG Fortune Italia