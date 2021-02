"Cos'è questa roba, una minaccia?". Giorgia Meloni e il delirio in piazza di Giuseppe Conte, avvocato massacrato | Guarda (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri, giovedì 4 febbraio, Giuseppe Conte è sceso in piazza davanti a Palazzo Chigi. Un breve punto stampa improvvisato, un banchetto che ha fatto pensare a un predellino di berlusconiana memoria. E, in effetti, il presunto avvocato del popolo ha confermato che resterà in politica. Insomma non molla. Dalle sue parole, inoltre, è emersa l'ambizione, o convinzione, di porsi a capo del M5s. O dell'alleanza giallorossa. Inoltre, ha detto che "per Mario Draghi ci saremo". Nel dettaglio, Conte ha affermato: "Agli amici del M5s dico: io ci sono e ci sarò. Agli amici del Pd e di LeU dico che dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per il nostro progetto che ho sintetizzato nella formula Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che ha già iniziato a dare buoni frutti". Insomma, tutto chiarissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri, giovedì 4 febbraio,è sceso indavanti a Palazzo Chigi. Un breve punto stampa improvvisato, un banchetto che ha fatto pensare a un predellino di berlusconiana memoria. E, in effetti, il presuntodel popolo ha confermato che resterà in politica. Insomma non molla. Dalle sue parole, inoltre, è emersa l'ambizione, o convinzione, di porsi a capo del M5s. O dell'alleanza giallorossa. Inoltre, ha detto che "per Mario Draghi ci saremo". Nel dettaglio,ha affermato: "Agli amici del M5s dico: io ci sono e ci sarò. Agli amici del Pd e di LeU dico che dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per il nostro progetto che ho sintetizzato nella formula Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che ha già iniziato a dare buoni frutti". Insomma, tutto chiarissimo ...

