Cos’è l’efficienza energetica e come si misura

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Visto l’interesse sempre maggiore per quella che è la sostenibilità ambientale la tematica delsi è fatta sempre più rilevante., infatti, permette di avere una diminuzione delle emissioni di gas serra e ridurre così l’inquinamento.? L’efficientamento energetico comprende tutte quelle operazioni che permettono di utilizzare l’energia in modo ottimale. Ottimizzare lo sfruttamento energetico consente non solo di ridurre le emissioni inquinanti, ma anche di risparmiare energia e quindi di spendere meno. A consumi inferiori seguono costi inferiori. Gran parte dei consumi totali d’Europa sono costituiti dai consumi energetici di luce e gas degli edifici. Ed è per questa ragione che vi sono tentativi ...