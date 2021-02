Cosa pensano in realtà gli italiani di un possibile Governo Draghi? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nelle ultime ore prende forma quello che potrebbe essere l’ennesimo Governo non del tutto politico della storia italiana. Mario Draghi (Facebook)L’Italia è cosi, quando le cose vanno male, quando si decide di intervenire istituzionalmente su una situazione politica che non garantisce la piena gestione del paese, allora va sul tecnico. E’ successo, succede e succederà ancora. Che poi alle spalle di determinate scelte ci siano altre ragioni, come ad esempio fermare l’ascesa di determinati partiti politici, evitando che questi arrivino al confronto popolare, oppure dare un freno all’incapacità di altri partiti arrivati al Governo, questo è altro discorso, più complesso, più serio, molto più delicato. Al momento la soluzione istituzionale proposta porta il nome di Mario Draghi. Un altro Mario insomma, ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nelle ultime ore prende forma quello che potrebbe essere l’ennesimonon del tutto politico della storia italiana. Mario(Facebook)L’Italia è cosi, quando le cose vanno male, quando si decide di intervenire istituzionalmente su una situazione politica che non garantisce la piena gestione del paese, allora va sul tecnico. E’ successo, succede e succederà ancora. Che poi alle spalle di determinate scelte ci siano altre ragioni, come ad esempio fermare l’ascesa di determinati partiti politici, evitando che questi arrivino al confronto popolare, oppure dare un freno all’incapacità di altri partiti arrivati al, questo è altro discorso, più complesso, più serio, molto più delicato. Al momento la soluzione istituzionale proposta porta il nome di Mario. Un altro Mario insomma, ...

borghi_claudio : Questa cosa del 'governo dei migliori' è assai buffa. Ero rimasto che quelli che i cittadini pensano (magari ex pos… - Sfingeph : @taekookarmy03 E i tuoi cosa pensano in merito a questo ? (Oddio scusami sembra ti stia interrogando ahah) - NicolettaTitoli : @ninabecks1 cosa ne pensano i sx sx? si sono dimenticati di questo? - cpetacci : RT @POPOLOdiTWlTTER: #quellavoltacheDraghi 5 Stelle interpellano piattaforma Rousseau per sapere cosa pensano di Draghi. RISPOSTE: 60%… - the_fourty : RT @POPOLOdiTWlTTER: #quellavoltacheDraghi 5 Stelle interpellano piattaforma Rousseau per sapere cosa pensano di Draghi. RISPOSTE: 60%… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa pensano Casaleggio a Roma: 'Per Draghi un voto su Rousseau, unico modo per avere coesione M5s'

Ma cosa ne pensano i 300 parlamentari del M5s che online sono stati scelti per arrivare a Roma? C'è unanimità sull'opportunità di votare su Rousseau per dire sì a Mario Draghi? 'Ho incontrato diversi ...

Sondaggio SWG: cosa pensano gli italiani su quanto succede nella politica

Considerando che il Conte ter non era più percorribile, l'incarico a Draghi era la soluzione migliore? O sarebbe stato meglio andare al voto? E le aspettative dal nuovo governo

Sondaggio SWG: cosa pensano gli italiani su quanto succede nella politica TG La7 Cosa pensano in realtà gli italiani di un possibile Governo Draghi?

anche li il dubbio di cosa il Parlamento avesse potuto esprimere, anche li, la mano dall’alto del Quirinale a sistemare le cose, a rimescolare le carte e ridare un indirizzo specifico al futuro ...

Marini: "Rappresaglie se batto Vale? No, non credo!"

E' interessante, anche se pure con lui penso che parleremo di più durante la stagione. Adesso non so di cosa possiamo parlare, perché non ho provato niente, quindi è difficile capire bene". Farete ...

Manei 300 parlamentari del M5s che online sono stati scelti per arrivare a Roma? C'è unanimità sull'opportunità di votare su Rousseau per dire sì a Mario Draghi? 'Ho incontrato diversi ...Considerando che il Conte ter non era più percorribile, l'incarico a Draghi era la soluzione migliore? O sarebbe stato meglio andare al voto? E le aspettative dal nuovo governoanche li il dubbio di cosa il Parlamento avesse potuto esprimere, anche li, la mano dall’alto del Quirinale a sistemare le cose, a rimescolare le carte e ridare un indirizzo specifico al futuro ...E' interessante, anche se pure con lui penso che parleremo di più durante la stagione. Adesso non so di cosa possiamo parlare, perché non ho provato niente, quindi è difficile capire bene". Farete ...