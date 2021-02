Cosa ha insegnato la storia di GameStop (Di venerdì 5 febbraio 2021) La gran confusione in borsa si è un po' calmata, ma potrebbe avere effetti duraturi sui mercati finanziari Leggi su ilpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) La gran confusione in borsa si è un po' calmata, ma potrebbe avere effetti duraturi sui mercati finanziari

Soze_78 : RT @ilpost: Cosa ha insegnato la storia di GameStop - ilpost : Cosa ha insegnato la storia di GameStop - Demomyprincess : RT @_dani_ta_6: Mi dispiace davvero per tutta questa cattiveria nei suoi confronti , non se lo merita.Cosa vi ha fatto. Non capisco davvero… - donchi06 : RT @AnnaS93013772: Frase del giorno che ci sta tutta 'L'INDIGNAZIONE,MORALE È IN MOLTI CASI IL 2% MORALE 48% INDIGNAZIONE 50% INVIDIA ' (… - LunaApezzi : RT @_golgota: Se c’è una cosa che mi ha insegnato la storia è che gli Unni stavano sul cazzo a tutti. -