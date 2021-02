Coronavirus, ultimi dati: in Italia 14.218 nuovi casi e 377 morti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il bollettino del ministero della Sanità sulla base dei 270.507 test elaborati. Tasso di positività al 5,2% Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il bollettino del ministero della Sanità sulla base dei 270.507 test elaborati. Tasso di positività al 5,2%

Giovannaconfal6 : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 14.218 nuovi casi e 377 morti - liberainfo : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 14.218 nuovi casi e 377 morti - sam_samu24 : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 14.218 nuovi casi e 377 morti - FatimaCurzio : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 14.218 nuovi casi e 377 morti - sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 14.218 nuovi casi e 377 morti -