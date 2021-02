Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 febbraio 2021: 616 nuovi casi, tasso di positività al 2,4% (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 616 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 25.206 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 5 febbraio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 39.5542 (-1.100), 1.685 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 182 (-5), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.244(-42). Si registrano purtroppo 31 vittime. Il tasso di positività adesso è al 2,4 %.I casi città per città.Palermo 226, Catania 151, Messina 53, Trapani 74, Siracusa 47, Ragusa 12, Caltanissetta 20, Agrigento 25, Enna 8. Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 616 icontagi registrati insu 25.206 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 5. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 39.5542 (-1.100), 1.685 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 182 (-5), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.244(-42). Si registrano purtroppo 31 vittime. Ildiadesso è al 2,4 %.Icittà per città.Palermo 226, Catania 151, Messina 53, Trapani 74, Siracusa 47, Ragusa 12, Caltanissetta 20, Agrigento 25, Enna 8.

