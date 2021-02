Coronavirus Sicilia | 616 nuovi casi e 31 morti | il bollettino

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 616 icontagi dainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 25.206 tamponi. Aumenta il numero delle persone dimesse o guarite che sono state pari a 1.685. In totale nell’isola ci sono 39.554 positivi, 1.100 in meno di ieri, e di questi 1.244 sono ricoverati in regime ordinario, 182 in Terapia intensiva e 38.128 sono in isolamento domiciliare. Powered by WPeMatico