Coronavirus, sette nuovi casi in Mediavalle del Serchio (Di venerdì 5 febbraio 2021) ... avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al nuovo portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it , on line dallo scorso 7 gennaio 2021. Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 5 febbraio 2021) ... avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al nuovo portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it , on line dallo scorso 7 gennaio 2021.

ScientificGenre : A Belluno ricavano da una fila 7 dosi per il vaccino anti-covid. - Karm3nB : RT @LiaColombo1: Tutti i 78 ospiti di una casa di cura a Lagartera (Spagna) sono stati contagiati dal #coronavirus dopo essere stati vaccin… - BLturismo : RT @TgrVeneto: Nella lotta contro il #coronavirus non si butta via niente. E se ogni goccia è preziosa, anche la fiala di vetro lo è. Vedia… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Nella lotta contro il #coronavirus non si butta via niente. E se ogni goccia è preziosa, anche la fiala di vetro lo è. Vedia… - TgrVeneto : Nella lotta contro il #coronavirus non si butta via niente. E se ogni goccia è preziosa, anche la fiala di vetro lo… -