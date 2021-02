Coronavirus | Rt nazionale a 0 | 84 ?Cts | no a riapertura serale ristoranti in zona gialla

tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Il Bollettino nazionale del 5/02: +14.218 nuovi casi e 377 decessi - edoludo : RT @Alexanderxxvii1: Marocchino positivo al coronavirus rapina un negozio e morde il vigilante - Alexanderxxvii1 : Marocchino positivo al coronavirus rapina un negozio e morde il vigilante - LiguriaOggi : Coronavirus - L'RT nazionale scende, Cts avverte: 'Rischio di aumento rapido dei contagi' #liguriaoggi - GibelliTiziana : RT @messveneto: Coronavirus, il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. L'Rt nazionale resta invariato a 0,86 - Tutti gli aggiornamenti… -

Commenta per primo Sono 14.218 i nuovi casi diin Italia (ieri erano +13.659). Sale così a 2.611.659 il numero di persone che hanno ... L'Rtinvece è a 0,84. E l'Iss dice: '...L' indice Rtresta fermo a 0,84 , ma in 13 regioni il trend dei casi è in aumento. Dal ... Il Corriere ha creato una newsletter sul. È gratis: ci si iscrive qui . Articolo in ...La Puglia probabilmente "paga" una occupazione dei posti letto ospedalieri sopra la media nazionale e della "soglia critica ... su 9.887 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati ...