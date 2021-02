Coronavirus, oltre 4.900 morti in Usa: mai così tanti. In Germania 855 decessi. Uk: “Entro inizio maggio vaccinati tutti gli over 50” (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Germania sono stati registrati 12.908 casi di Coronavirus e 855 morti in un giorno, mentre il governo di Angela Merkel è sotto attacco per le polemiche per la lentezza della somministrazione dei vaccini. Finora 3 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose – in Italia sono 2,3 milioni -, e 800mila la seconda – in Italia 956.389. Il ministro della Salute Jens Spahn ha fatto sapere che “nelle case per anziani è stato coperto con la prima dose l’80% degli assistiti, il 50% ha avuto la seconda dose”. Gli Stati Uniti registrano invece il numero più alto di decessi causati da Covid-19 nelle ultime 24 ore: sono infatti 4.942 le persone che hanno perso la vita e più di 119mila quelle contagiate. Negli Usa sono state distribuite almeno 57.489.675 dosi di vaccini e ne sono state somministrate almeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Insono stati registrati 12.908 casi die 855in un giorno, mentre il gno di Angela Merkel è sotto attacco per le polemiche per la lentezza della somministrazione dei vaccini. Finora 3 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose – in Italia sono 2,3 milioni -, e 800mila la seconda – in Italia 956.389. Il ministro della Salute Jens Spahn ha fatto sapere che “nelle case per anziani è stato coperto con la prima dose l’80% degli assistiti, il 50% ha avuto la seconda dose”. Gli Stati Uniti registrano invece il numero più alto dicausati da Covid-19 nelle ultime 24 ore: sono infatti 4.942 le persone che hanno perso la vita e più di 119mila quelle contagiate. Negli Usa sono state distribuite almeno 57.489.675 dosi di vaccini e ne sono state somministrate almeno ...

Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 9.660 nuovi contagi (oltre 244mila tamponi) e altri 499 morti - RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su oltre 29mila tamponi, 1.265 nuovi positivi (4,3%). 1.774 guariti, casi attivi e ric… - M_Siniscalchi : RT @AdrianaSpappa: #Arcuri: gli italiani che non ci sono più, GRAZIE O A CAUSA del coronavirus, sono oltre novanta mila ??????? Costui mi fa… - Rossana44792035 : RT @AdrianaSpappa: #Arcuri: gli italiani che non ci sono più, GRAZIE O A CAUSA del coronavirus, sono oltre novanta mila ??????? Costui mi fa… -