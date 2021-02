Coronavirus | oggi nel Lazio 1 141 nuovi casi D’Amato | ‘Primo weekend in zona gialla | bisogna evitare gli assembramenti’

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Su oltre 11.000 tamponi e oltre 18.000 antigenici (per un totale di quasi 30.000 test), nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.141positivi (-33 rispetto alla giornata di ieri). Sono 36 i pazienti deceduti e 2.310 quelli guariti. Leggi anche: Ristoranti aperti a cena ine a pranzo inarancione: nessun via libera, arriva la smentita del Cts “Diminuiscono i, i decessi, ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. Ia Roma città sono a quota 500. E’ il primoin’ erispettare le regole,...

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, scuola: in 10 giorni 2280 positivi. Vedremo oggi cosa deciderà l'Unità di crisi ma è del tutto evide… - sole24ore : #Coronavirus oggi. #Oms: «Le #varianti sono un pericolo, #Europa si unisca sui vaccini». - LuigiAssecasa : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 14.218 contagiati • 377 morti • 14.995 guariti -9 terapie intensive | -168 ricov… - AsarkoS_ : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend rimane stabile a 60 Nota metodologica completa: https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il Sole 24 ORE

Sono 14.218 i nuovi casi di coronavirus in Italia su 270.507 tamponi processati nelle ultime 24 ore. A certificarlo l’ultimo bollettino del ministero della Salute secondo cui i decessi sono 377, in di ...Sono 14.128 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 13.659 del giorno precedente. Le vittime sono 377 (mentre il dato precedente era 422). Il tota ...