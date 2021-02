Coronavirus: M5S Lombardia, 'ok riaperture ma Regione intervenga su casi Corzano' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - “Se ci sarà la possibilità di aprire in sicurezza, è giusto farlo, così come è necessario agire immediatamente con chiusure mirate dove i rischi della pandemia si manifestano con tutta la loro violenza. Cosa sta facendo Regione Lombardia per la nostra sicurezza in casi come quello di Corzano?". Se lo chiede il capogruppo in Regione Lombardia del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, dopo le dichiarazioni del presidente Attilio Fontana intervenuto per esortare l'apertura, fino alle 22, degli esercizi legati alla ristorazione. "I numeri che arrivano dal bresciano spaventano, Regione Lombardia sta attuando dei piani specifici per intervenire con tamponi a tappeto e isolare i casi affinché il comune ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - “Se ci sarà la possibilità di aprire in sicurezza, è giusto farlo, così come è necessario agire immediatamente con chiusure mirate dove i rischi della pandemia si manifestano con tutta la loro violenza. Cosa sta facendoper la nostra sicurezza income quello di?". Se lo chiede il capogruppo indel Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, dopo le dichiarazioni del presidente Attilio Fontana intervenuto per esortare l'apertura, fino alle 22, degli esercizi legati alla ristorazione. "I numeri che arrivano dal bresciano spaventano,sta attuando dei piani specifici per intervenire con tamponi a tappeto e isolare iaffinché il comune ...

