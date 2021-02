Coronavirus, Johnson & Johnson chiede l’autorizzazione negli Usa: il vaccino monodose efficace al 66%. In Catalogna lockdown meno duro: riaprono le palestre (Di venerdì 5 febbraio 2021) Usa ANSA La sede centrala della Johnson & Johnson a New Brunswick, nel New JerseyJohnson & Johnson chiede l’autorizzazione alla Fda per il suo vaccino La Food and drug administration, l’agenzia del farmaco americana, si riunirà il 26 febbraio per decidere sull’autorizzazione in emergenza al vaccino di Johnson & Johnson contro il Coronavirus, dopo che la casa farmaceutica ha presentato la richiesta alla fine della sperimentazione. Nelle prossime settimane è attesa la richiesta anche per l’Europa. Nell’ultimo rapporto ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Usa ANSA La sede centrala dellaa New Brunswick, nel New Jerseyalla Fda per il suoLa Food and drug administration, l’agenzia del farmaco americana, si riunirà il 26 febbraio per decidere sulin emergenza aldicontro il, dopo che la casa farmaceutica ha presentato la richiesta alla fine della sperimentazione. Nelle prossime settimane è attesa la richiesta anche per l’Europa. Nell’ultimo rapporto ...

Corriere : Usa, Johnson&Johnson ha chiesto il via libera per il suo vaccino - vinierm : RT @Corriere: Usa, Johnson&Johnson ha chiesto il via libera per il suo vaccino - mattigrec : RT @Corriere: Usa, Johnson&Johnson ha chiesto il via libera per il suo vaccino - domenicovarano : RT @Corriere: Usa, Johnson&Johnson ha chiesto il via libera per il suo vaccino - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Usa, Johnson&Johnson ha chiesto il via libera per il suo vaccino -