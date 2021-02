Coronavirus Italia, il bollettino del 5 febbraio 2021: 14.218 nuovi casi, 377 i decessi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 14.218 i nuovi casi di Coronavirus, e 377 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 14.218 (ieri 13.659) Tamponi (antigenici e molecolari): 270.507 (ieri 279.307) Tamponi molecolari: 148.560 di cui 13.101 positivi pari al 8.81%; Test rapidi: 121.947 di cui 1.112 positivi pari al 0.9%. Attualmente positivi: 429.118 -1.159 (ieri 430.277) Ricoverati con sintomi: 19.575 -168 (ieri 19.743, -328) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2142, -9 (ieri +6) Ingressi in terapia intensiva: 132 (ieri 147) Totale casi positivi: 2.611.659 (ieri 2.597.446) Deceduti: 377. Il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 14.218 idi, e 377 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 14.218 (ieri 13.659) Tamponi (antigenici e molecolari): 270.507 (ieri 279.307) Tamponi molecolari: 148.560 di cui 13.101 positivi pari al 8.81%; Test rapidi: 121.947 di cui 1.112 positivi pari al 0.9%. Attualmente positivi: 429.118 -1.159 (ieri 430.277) Ricoverati con sintomi: 19.575 -168 (ieri 19.743, -328) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2142, -9 (ieri +6) Ingressi in terapia intensiva: 132 (ieri 147) Totalepositivi: 2.611.659 (ieri 2.597.446) Deceduti: 377. Il ...

