Coronavirus in Toscana: 16 morti, oggi 5 febbraio. E 703 contagi. Fascia gialla a rischio

Comincia a essere a rischio, il giallo, per la Toscana, nella colorazione anti Covid. I morti di oggi, 5 febbraio, sono 16. Si tratta di 8 uomini e 8 donne, con età media di 82 anni. I nuovi contagi sono 703 (696 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico), con età media di 43 anni

