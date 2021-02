Coronavirus | in Lombardia forte crescita dei positivi | sono 2 504 +758 su ieri Stabili i ricoveri in terapia intensiva

RegLombardia : #LNews A fronte di 33.047 tamponi effettuati, sono 1.746 i nuovi positivi (5,2%). I guariti/dimessi sono 2.155.… - MediasetTgcom24 : La Lombardia chiede l'apertura dei ristoranti fino alle 22 #Coronavirus - Adnkronos : ?? #Coronavirus #Lombardia, 2.504 nuovi contagi e 46 morti: il bollettino - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 377 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 90.618: Sale a 2.276.026 morti nel Mondo… - Notiziedi_it : Coronavirus, in Lombardia 2.504 nuovi casi e 46 decessi. A Milano città +243 contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ... "L'Rt nazionale resta allo 0,84" Quanto alle vittime totali, se ne registrano: 27.345 in9.... 19.575 ricoverati in altri reparti ( - 168) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.142 ( - 9) di cui 359 in( - 3), 272 nel Lazio ( - 1), 182 in Emilia Romagna ( - 6) e Sicilia ( - 5),...MILANO - Una nuova impennata di casi di Coronavirus in Lombardia nel report del contagio di oggi, 5 febbraio. Sono poco più di 2.504 quelli rilevati in tutta la Lombardia, per un tasso di positività c ...Il report di venerdì 5 febbraio fornito dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 39.003. Sale il tasso di positività dal 5,2% di ieri al 6,4% di oggi ...