Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 febbraio Sono 14.218 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, in aumento quindi rispetto alla giornata del 4 febbraio nonostante una differenza minima dei tamponi processati, ovvero appena 365 in più rispetto alla giornata precedente. Sono invece 377 le persone decedute nell’ultima giornata. In calo i ricoverati e i soggetti ricoverati in terapia intensiva. Persone che hanno contratto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 5 febbraio Sono 14.218 i nuovi casi registrati nelle24 ore, in aumento quindi rispetto alla giornata del 4 febbraio nonostante una differenza minima dei tamponi processati, ovvero appena 365 in più rispetto alla giornata precedente. Sono invece 377 le persone decedute nell’ultima giornata. In calo i ricoverati e i soggetti ricoverati in terapia intensiva. Persone che hanno contratto ...

sole24ore : #Coronavirus in Italia, superati i 90mila morti. I deceduti sono 90.241 da inizio #pandemia, ieri 422. Il rapporto… - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - Corriere : Johnson & Johnson chiede autorizzazione in Usa per l’uso d’emergenza del vaccino - NewSicilia : Per il #Cts sarebbe necessario implementare le misure di #sicurezza in base alle caratteristiche strutturali dei lo… - infoitinterno : Bollettino Covid oggi in Lombardia e in Italia: dati e contagi coronavirus del 5 febbraio -