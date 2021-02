Coronavirus in Italia: i dati della giornata di oggi 5 Febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bollettino Coronavirus in Italia: i dati di oggi, 5 Febbraio 2021, mostrano 14.218 nuovi casi e 377 decessi. Il tasso di positività sale al 5.2% Bollettino Coronavirus 5 Febbraio 2021In questa lunga e dolorosa emergenza sanitaria da cui il mondo non riesce ancora ad uscire, un altro duro colpo arriva dai dati odierni, venerdì 5 Febbraio. Secondo quanto riportato dall’Istituto superiore di Sanità c’è un aumento dei contagi con 270.507 tamponi. Il tasso di positività sale al 5,2% contro il 5% di ieri e tra le regioni maggiormente colpite ci sono ancora una volta la Lombardia (+2.504) e la Campania (+1.665). Nonostante questo, è in diminuzione il numero delle vittime: sono 45 in meno di ieri. In calo anche ricoveri e ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bollettinoin: idi, 52021, mostrano 14.218 nuovi casi e 377 decessi. Il tasso di positività sale al 5.2% Bollettino2021In questa lunga e dolorosa emergenza sanitaria da cui il mondo non riesce ancora ad uscire, un altro duro colpo arriva daiodierni, venerdì 5. Secondo quanto riportato dall’Istituto superiore di Sanità c’è un aumento dei contagi con 270.507 tamponi. Il tasso di positività sale al 5,2% contro il 5% di ieri e tra le regioni maggiormente colpite ci sono ancora una volta la Lombardia (+2.504) e la Campania (+1.665). Nonostante questo, è in diminuzione il numero delle vittime: sono 45 in meno di ieri. In calo anche ricoveri e ...

